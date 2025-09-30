Mobile County Commissioners

Mobile County Commissioners (from left) Randall Dueitt, Merceria Ludgood and Connie Hudson.

Mobile County officials are tightening budget controls on local government agencies.

Effective immediately, a new Mobile County Commission policy has put a freeze on all merit raises and requires budget checks before elected officials, such as the sheriff, revenue commission, and probate office, can fill vacant positions.

FY26 budget climbs to $226M with pay increase
County Commission Sept 22

