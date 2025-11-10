Mobile County Sheriff MCSO graphic

A 21-year-old man was critically injured Saturday night after being shot twice in the back outside a Mount Vernon residence, according to officials.

Officers responded around 10:21 p.m., Nov. 8, to reports of gunfire near a residence on Karen Drive, off Sheppards Lake Road East and just north of Sam Jones Avenue, where they found Geremy Perryman suffering from two gunshot wounds. He was taken to a local hospital and remains in critical but stable condition, police said.

Email Scott Johnson at scott@lagniappemobile.com or call his desk, 251-445-8813.

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In