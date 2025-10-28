Mama Tot Ophelia Nichols Randon Lee

A Saraland man accused of shooting and killing the son of an Alabama TikTok creator has refused an offer from prosecutors — and urging by his own attorney — to sign a plea deal on lesser charges.

On Tuesday morning, Oct. 28, Reuben Thomas Gulley, 23, appeared before Mobile County Circuit Judge Michael Windom, where he personally shot down his final chance to accept a guilty verdict to manslaughter for the death of 18-year-old Randon Lee in 2022. Had he accepted, prosecutors were recommending Windom sentence him to serve 17 more years in custody — in addition to the three he has spent behind bars in Mobile Metro Jail without bond.

Plea on table in murder of Mama Tot’s son
Reuben Gulley, accused of killing Mama Tot’s son, will be held without bond
High profile — Arrest made in Randon Lee’s murder case

