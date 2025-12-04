Bear crossing
Photo courtesy of Getty Images via Canva pro

Mississippi singer-songwriter Emily White is looking for a new Toyota RAV4 after a head-on collision with a large bear outside Citronelle totaled the one her future mother-in-law loaned her after a collision with a deer two weeks ago.

Though she has a large hematoma on her leg, White chuckled as she recalled the bizarre car wreck that happened last weekend on U.S. Highway 45 between Citronelle and Chunchula. White was driving back to her home in Meridian after playing a show at The Flora-Bama Lounge when she collided with a large black bear at around midnight on Sunday, Nov. 30.

Email comments and news tips to kyle@lagniappemobile.com

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In