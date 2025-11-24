Commission

Mobile County Attorney Jay Ross and Mobile County Commission Chair Merceria Ludgood

New restrictions have been approved, limiting the size, number and placement of displays inside Government Plaza’s atrium, though officials will be working to further clarify and define specific terms.

Mobile County commissioners voted 3-0 during their meeting on Monday, Nov. 24, to adopt for the first time a formal list of rules for the public use of county-owned buildings, specifically the plaza’s central vestibule. Officials framed the new regulations as content-agnostic measures that will keep public use of the space equitable while helping prevent hazards for foot traffic and emergency scenarios.

County Commission to vote on protest, signage rules
DRAFT - MCC Policy on protests

