The Mobile County Revenue Commission

Mobile County Revenue Commission on Michael Boulevard

Mobile County businesses will not see a county-level break in property taxes on equipment and assets this year, though the proposal is not dead.

Commissioner Randall Dueitt told Lagniappe earlier this year that he would be moving to have Mobile County’s tax on business personal property mirrored to reflect a new $100,000 exemption adopted by the Legislature for the state’s collection on the tax. In a phone call Dec. 11, Dueitt said he still fully intends to pursue that end, but it has not been developed into a formal proposal that is ready to present and vote for.

Alabama businesses never stop paying for equipment, furniture and other property
Lawmakers cut ‘regressive’ business personal property taxes

Email Scott Johnson at scott@lagniappemobile.com or call his desk, 251-445-8813.

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In