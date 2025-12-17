maxresdefault.jpg

A 58-year-old man died when the single-engine airplane he was piloting crashed shortly after takeoff from Bayou La Batre on Dec. 13, according to preliminary federal and data aviation records.

The American Champion 8KCAB, tail number N157WB, went down near the end of the southbound runway at the Roy E Ray Airport, which has an Irvington address. The pilot, John Christopher Jenista, was the only person on board and was killed, according to an incident summary compiled by aviation data non-profit, thedtsb.org.

