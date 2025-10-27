Gulley And Lee

Reuben Gulley (left) is being charged with murder for the death of Randon Lee (pictured on right). Also shown is Ophelia "Mama Tot" Nichols.

A Saraland man facing a murder charge for the death of a Wilmer 18-year-old could stand trial this week — that is, if he doesn’t accept prosecutors’ final offer to plead guilty.

Reuben Thomas Gulley, now 23, has spent the past three years in Mobile Metro Jail on allegations that he shot and killed Randon Lee at a Prichard Gas station in June 2022. The case has garnered national attention as Lee is the son of Ophelia “Mama Tot” Nichols, a social media personality with millions of followers.

