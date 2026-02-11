Proposed Annexation

Roughly five acres of property on Highway 43 would be annexed under a law being floated for the 2026 Legislative Session 

Four Calvert business properties could be incorporated into Mt. Vernon under a bill expected to be introduced in Montgomery.

According to a proposal being floated in local newspaper legal ads, the authority of the State Legislature would be used to engross roughly five acres of the Calvert Business Park into Mt. Vernon Town Limits.

