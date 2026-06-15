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USA Health Providence 

The Labor and Delivery Unit at Providence Hospital will be permanently closing its doors on Tuesday, June 30, officials announced Monday.

Beginning July 1, all maternity services previously available at the West Mobile facility on Airport Boulevard will relocate to Children’s & Women's Hospital in midtown, according to a USA Health press release.

Providence Hospital to close labor and delivery

Email Evelyn Herrera at evelyn@lagniappemobile.com

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