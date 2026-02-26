Cobbs, Burch

Marcus Dewayne Cobbs Jr. (shown left) and Mobile County Sheriff Paul Burch

In some people's eyes, 25 years to life in prison for selling marijuana is excessive. But Mobile County Sheriff Paul Burch argues when those sales are propping up criminal gang activity, illegal firearms and violence, the punishment fits the crime.

According to Burch, the prosecution of local rapper SRT OG was never about simple drug possession, but about the music artists’ leadership in an enterprise fueling broader gang activity.

Rapper faces lengthy sentence after gang conviction
AG secures first conviction using new anti-gang law
Gang intelligence commander discusses groundbreaking cases
Mobile rapper first indicted under criminal enterprise law

(1) comment

guest160

That’s my sheriff! He’s not some grinning poser desperate for attention.

