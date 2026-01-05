Adam "Dean" Renk (Mobile Metro Jail)

A Mobile man accused of years-long child sexual abuse pleaded guilty Monday morning as a scheduled jury trial was called off, court records show.

Adam James “Dean” Renk, 40, withdrew multiple not-guilty pleas and then conceded to three criminal charges of sexual abuse of a child less than 12, first-degree sodomy and first-degree sexual abuse during a court appearance Monday morning, Jan. 5, in Mobile County Circuit Court. 

