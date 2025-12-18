The River Shack

The River Shack on Dog River (Provided)

The River Shack appealed an eviction order Thursday morning, which should pave a way for the embattled riverside restaurant and bar to temporarily resume serving patrons, according to the owners’ attorney.

River Krewe LLC, which does business as The River Shack, demanded a jury trial in Mobile County Circuit Court in a complaint filed Dec. 18. That process removes the case from the district court level and elevates it before Circuit Judge Jay York.

The River Shack shut down after eviction

