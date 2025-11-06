David Bronner RSA

Few Alabama politicians have dared to pull on their waders to enter into the 21-million-ton controversy of toxic coal ash being stored directly on the banks of the Mobile-Tensaw River Delta, but that didn’t deter the head of the influential Retirement Systems of Alabama (RSA) from diving in headfirst over the weekend. 

In the state agency’s recent newsletter, RSA Director David G. Bronner minced no words, calling Alabama Power Company’s coal ash retention pond, which formally serviced the Plant Barry Electrical Plant in north Mobile County, a “dump.” He also said keeping coal ash at the site is a "huge environmental bomb" and called on the power company and state officials to work to solve the issue immediately.

