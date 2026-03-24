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City leaders cut the ribbon on a new event center in Saraland last week, marking the final phase of a yearslong municipal project. The facility adds more than 25,000 square feet of event space along Highway 43.

The city celebrated the completion Thursday, March 19, with Saraland Mayor Joe McDonald, council members and community, for the venue, which they stated would be a hub for community activity and attract events from across the region. The Saraland Event Center sits adjacent to the municipal complex and is designed to host conferences, weddings, performances and community events.

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Email Scott Johnson at scott@lagniappemobile.com or call his desk, 251-445-8813.

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