"The Land" recreational facility in Saraland.

"The Land" recreational facility in Saraland. (Provided)

The city of Saraland has agreed to pay a $30,900 fine over construction runoff from its new $72 million “The Land” sportsplex, which environmental officials say flowed into nearby wetlands and Bayou Sara.

In a negotiated settlement with the Alabama Department of Environmental Management (ADEM), the city acknowledged stormwater from the site had carried sediment and other pollutants into state-protected waters and that required erosion controls were not properly installed or maintained during construction.

Saraland officials open $72M recreation complex

Email Scott Johnson at scott@lagniappemobile.com or call his desk, 251-445-8813.

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In