Mobile County Sheriff MCSO graphic file

Multiple law enforcement agencies are searching the waters around Dauphin Island for a lost fisherman.

At around 2:14 a.m. Thursday morning, the Mobile County Sheriff’s Office learned a 20-year-old man fell into the Mississippi Sound from the Cedar Point Pier while trying to untangle a fishing line, according to a statement from the agency. He slipped and fell into the water after jumping down from his seat on the pier’s railing.

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