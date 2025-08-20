Mobile County Sheriff Paul Burch (zoom)

Mobile County Sheriff Paul Burch on Tuesday publicly blasted an unnamed local circuit judge for issuing what he suggested were lenient rulings for criminal animal abuse cases.

Burch said the judge’s rulings in recent months in animal rights cases were “despicable from a criminal justice perspective.” He promised to soon release an open letter with more details and the judge’s name.

