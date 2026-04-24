St. Paul/Spring Hill

Law enforcement vehicles are pictured outside of St. Paul's Episcopal School on April 23, 2026.

A spiraling saga involving alleged school threats Wednesday led to lockdowns, armed back-up on campuses and a SWAT team at an Old Shell Road condo. The day ended leaving parents and media with a disjointed set of facts from officials on which schools were involved, whether the threat was credible and how it all started.

Mobile County Sheriff’s Office spokesperson Lori Myles said her agency still has several unanswered questions as it looks back on the situation. Regardless, she confirms a woman believed to be the source of that perceived danger is now being held at a local mental health crisis facility.

Email Scott Johnson at scott@lagniappemobile.com or call his desk, 251-445-8813.

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