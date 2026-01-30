Mobile County Circuit Courtroom

A courtroom in Mobile County Government Plaza (Photo by Visionary AV)

Despite being the most under-resourced system in the state in terms of case volume, Mobile County courts put a 1,500-case dent in its judicial backlog last year.

Nearly 62,000 new actions were filed during the year across all of Mobile County’s courts, including circuit, district, domestic and juvenile divisions, according to a 2025 year-end report published this month.

Data, caseloads show judges needed

Data, caseloads show judges needed

Coastal Alabama communities need an additional six jury trial judges to adequately address current caseloads and trial backlogs, according to …

13™ JUDICIAL CIRCUIT 2025 YEAR END REPORT

Court Actions Filed Actions Disposed
Circuit Court
Circuit Civil 3,678 3,238
Circuit Criminal 3,872 3,951
Total 7,550 7,189
District Court
District Civil 5,492 5,441
Small Claims 11,161 10,736
District Criminal 12,375 13,109
Traffic 16,807 18,228
Total 45,835 47,514
Domestic Relations
All 2,336 2,490
Junveile
Dependencies 1,736 1,715
Delinquencies 1,918 2,004
Child Support (I&R) 2,535 2,570
DR (Transferred to LCJ) 16 20
Total 6,205 6,309
Grand Total 61,929 63,502
Mobile County District Court

Mobile County District Court Judge Zack Moore during a bench trial March 5, 2024.

Email Scott Johnson at scott@lagniappemobile.com or call his desk, 251-445-8813.

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In