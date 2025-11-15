Jessica Odom

Former correctional officer Jessica Odom was able to plead down to a single misdemeanor charge after a two-year legal battle over allegations she was trafficking fentanyl into Mobile Metro Jail (Provided).

A former correctional officer previously accused of trafficking fentanyl into Mobile Metro Jail was able to plead down to a single misdemeanor and walked out of court with no jail time.

In a Nov. 3 order, Mobile County Circuit Judge Michael Youngpeter accepted Jessica Monique Odom’s guilty plea to a single count of possession of drug paraphernalia and, on the state’s motion, dismissed the remaining two counts in the indictment with prejudice, meaning they cannot be refiled.

MCSO “entrapped” guard in fentanyl trafficking, lawyer says
Judge agrees to reduce bond for jail employee accused of smuggling fentanyl
Mobile DA continuing case against ex-Metro guard after judge suspends charges

Email Scott Johnson at scott@lagniappemobile.com or call his desk, 251-445-8813.

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In