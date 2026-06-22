Sewer web

Mobile Baykeeper | Stormwater escapes a manhole cover.

 By Gabriel Tynes

Intense weather caused by Tropical Storm Arthur last week covered Mobile and Baldwin counties in several inches of rain and caused more than 1 million gallons of sewage to spill into local waterways.

While the small cyclone’s path primarily covered Mexico and Texas, its fringes touched other states along the Gulf. Mobile and Baldwin counties experienced severe thunderstorms, flash flooding and more on Thursday, June 18, and Friday, June 19, as Arthur dissipated.

Email comments and news tips to kyle@lagniappemobile.com

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In
Purchase a Subscription