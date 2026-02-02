A man arrested last week has been denied bond after being arrested during a Mobile County narcotics sting.

Tommy Yarnell Jones, 47, pleaded not guilty to cocaine trafficking and stolen firearm possession during a hearing on Wednesday, Jan. 28, before Mobile County District Judge Jennifer Wright. She ordered that he be held in custody on the charges brought by the Mobile County Sheriff’s Office.

tommy jones.jpeg

Tommy Yarnell Jones, 47 (MCSO)

