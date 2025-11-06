semmes senior center ribbon cutting 1st walk.jpg

Mobile County Commissioner Connie Hudson and Semmes Senior Center Co-director Linda Davis (Photo by Meggan Haller, Mobile County Commission)

 Meggan Haller

City and county officials gathered on Wednesday to mark the completion of the Semmes Senior Center Walking & Fitness Trail expansion, which added new outdoor recreation amenities and extended the facility’s paved loop to a mile.

The project, led by Mobile County District 2 Commissioner Connie Hudson, includes new fitness equipment, shuffleboard, and pickleball courts along the upgraded ADA-accessible trail located behind the center. Hudson said the improvements build on the county’s investment in accessible recreation and community wellness.

semmes senior center ribbon cutting group photo 1.jpg

Michael Petty-DDG, Nicole Warren-Mobile County Facilities Department, Evan Geerts-DDG; Semmes Councilor Tony Ebright; Center Co-director Linda Davis; Commissioners Merceria Ludgood and Connie Hudson’ Center Co-director Bob Hankins; Semmes Councilors Helen Joyce and Sharon Murrill; Joe Collums-Paladin, Kaitlynn Carter-Mobile County Grants Department, and Joseph Payne-J. Payne Organization. (Photo by Meggan Haller, Mobile County Commission)

