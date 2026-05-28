Election Day Vote Here

Democrats cast hundreds more ballots than Republican voters in Mobile County in last week’s primary, and similarly gained ground in the rest of the state. A political scientist attributed the turnout to frustration with President Donald Trump’s administration.

The Mobile County Probate Court’s election database shows approximately 34,014 ballots were cast in the Democratic primary on Tuesday, 19, while only 32,063 ballots were cast in the Republican primary. Both ballots contained multiple candidates for Alabama governor, lieutenant governor, and U.S. Senator, as well as a number of seats in the Alabama House of Representatives and Alabama Senate.

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