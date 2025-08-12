Picture for website stories - 2

Garrett Robertson (left) and Herber Rivas were identified as the victims in a fatal sewer accident Monday, Aug. 11. (Robertson photo by Mudder Photography; Rivas photo by Adam Green. Both via Facebook)

Two men who died in a suspected toxic gas accident on a Mobile sewer project have been identified as Garrett Robertson, 31, and Herber Rivas, 50, of Mississippi. 

The accident happened Aug. 11 around 8:23 a.m. in a wooded area near the Princeton Woods neighborhood, according to Mobile police. Robertson was working inside a manhole when he was “overcome” by what authorities suspect were toxic vapors. Rivas entered to help and was also overcome. A third worker, who was not identified, went in, became disoriented, and managed to escape. He was taken to a hospital, where he continues to recover.

Two dead in sewer bypass accident

Email Scott Johnson at scott@lagniappemobile.com or call his desk, 251-445-8813.

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In