Big Creek Lake Juniper Creek Signage

Notices posted on Juniper Creek by the Mobile Area Water and Sewer System (Provided)

A Montgomery judge will weigh whether Mobile’s only source of drinking water is public or not.

In a March 5 motion for summary judgment, the Mobile Area Water and Sewer System (MAWSS) lawyers are petitioning Montgomery County Circuit Judge J. R. Gaines to rule in favor of the utility’s authority over the lake in Mobile County — and supersede Alabama’s conservation agency.

Fight over Big Creek Lake access intensifying from legal uncertainty
MAWSS suing Blankenship over Big Creek Lake access
MAWSS pressing new charge against fisherman
Fisher's arrest incites Big Creek Lake legislation

