ACCEL Academy's future 16,000-square foot multi-purpose gymnasium (STAFF)

Alabama’s first-ever public charter school has broken ground on its first capital construction project, which will transform a vacant lot of cracked concrete into a 16,000-square-foot multi-purpose gymnasium.

During a ceremony Thursday morning, ACCEL Academy hosted students, leadership, and stakeholders at the site of its future $6 million facility to celebrate the beginning of construction, which officials described as a long-awaited project they believe will inspire their students and serve as a “stepping stone” in their educational journey.

The future ACCEL Academy gym will be located off Downtowner Boulevard (STAFF)
Jakyre McGhee, a seventh-grader at ACCEL, was among a group of students to shovel the first bit of dirt for the project. (STAFF)
