Shark Alert cover image
Staff graphic

Though a new law mandating an Amber Alert-style shark notification system for Alabama’s beaches went into effect Oct. 1, the program is months away from launch and its price tag has not yet been set.

Alabama Gov. Kay Ivey signed the Lulu Gribbin Shark Alert System into law in May for it to take effect on Wednesday, Oct. 1. Named for a Mountain Brook teenager who lost her left hand and right leg in a shark attack in Florida in June 2024, the law carried by Rep. David Faulkner, R-Mountain Brook, directs the Alabama Department of Conservation and Natural Resources to work with emergency management agencies and law enforcement offices in Mobile and Baldwin counties to set up a mass notification system for unprovoked shark attacks that take place on Alabama’s beaches.

Email comments and news tips to kyle@lagniappemobile.com

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In