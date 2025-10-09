Mobile River Bridge and Bayway concept

The Alabama Department of Transportation is no longer confident it can break ground on the long-awaited, multi-billion-dollar, I-10 Mobile River Bridge and Bayway project by the end of 2025, according to an agency spokesman.

The Alabama Toll Road, Bridge and Tunnel Authority approved Kiewit Massman Traylor’s proposal to add the design and construction of a new, six-lane crossing for Interstate 10 over Mobile Bay to its contract for erecting a new, 215-foot-tall bridge over the Mobile River during a meeting on Tuesday. ALDOT announced in May that the contracting team would take over the entire project after Mobile Bayway Constructors was unable to come to an agreement with the state in March and ended its contract.

