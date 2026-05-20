Mobile River Bridge and Bayway

Mobile River Bridge and Bayway (Courtesy of the Alabama Department of Transportation).

Alabama is applying to join a federal program generally intended for tolling existing interstates in its effort to fund the long-delayed I-10 Mobile River Bridge and Bayway project, although it is unclear what exactly is in mind.

According to U.S. Sen. Katie Britt, the Alabama Department of Transportation (ALDOT) has applied for the Interstate System Reconstruction and Rehabilitation Pilot Program, a rarely used federal program that allows a state to “to collect tolls on a facility on the Interstate System in order to reconstruct or rehabilitate an Interstate highway corridor that could not otherwise be adequately maintained or functionally improved without the collection of tolls.”

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Sen. Katie Britt speaks with Transportation Secretary Sean Duffy during a hearing May 19, 2026.
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Transportation Secretary Sean Duffy speaks during a Senate committee hearing on May 19, 2026.

Email Scott Johnson at scott@lagniappemobile.com or call his desk, 251-445-8813.

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(1) comment

Steve Nelson
Steve Nelson

Lather, rinse, repeat.

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