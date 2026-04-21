Ambulance

Photo courtesy of Getty Images via Canva Pro.

The Mobile City Council temporarily tabled a plan to revise the city’s ambulance rules, saying more time is needed to ensure the proposal would hold paramedic services accountable.

Last week, Mobile Fire-Rescue Chief Barry Glisson introduced an amendment to a decades-old ambulance ordinance to require all emergency medical service providers to obtain a certificate of necessity from the City Council and report statistics about their work to MFRD.

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