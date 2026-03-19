Amtrak train 2026

An Amtrak train waits for passengers in downtown Mobile (Staff photo).

After a mother and her child died in a car crash with an Amtrak train in Theodore, the city of Mobile released a public safety video urging drivers to “stop, listen and wait” before crossing train tracks.

The video comes after Brittany Williams, 31, and her 8-year-old daughter died after an Amtrak train hit their vehicle on the railroad crossing near Cary Hamilton Road on Saturday morning, Feb. 21. Police said the crossing’s signals and gates were working as normal at the time of the crash. Witnesses told police they saw Williams drive over the crossing even though the signals flashed in warning.

Email comments and news tips to kyle@lagniappemobile.com

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