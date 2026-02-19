Amtrak in Mobile

Less than six months after passenger rail returned to the Gulf Coast, the new Mardi Gras Service line already surpassed the number of riders Amtrak estimated would take the train in its first year.

The Southern Rail Commission reported 70,500 people got on the train connecting Mobile to New Orleans between Aug. 18, 2025 and Jan. 31, 2026, according to a Thursday statement from Visit Mobile. Previously, Amtrak predicted only 60,000 would ride the train in its first year of operation.

