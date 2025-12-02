Ann Bedsole dies at 95

Ann Smith Bedsole (1930-2025) Photo courtesy of the Fairhope Film Festival.

Ann Bedsole spent decades shaping Mobile’s civic landscape and Alabama’s political future. The former lawmaker and founder of the Alabama School of Mathematics and Science died Dec. 1 at age 95, the school announced Tuesday morning.

ASMS President John Hoyle, Ph.D., said the school exists because of Bedsole’s drive to build opportunities for students across all 67 counties.

Bedsole 2

Ann Bedsole (center) is pictured at a 2023 ASMS event with Mobile County Commissioners Connie Hudson (left) and Randall Dueitt.
