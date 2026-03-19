Archdiocese termite damage

The Cathedral-Basilica of the Immaculate Conception sustained multiple millions of dollars' worth of termite damage. An award of $25.8 million is expected to help cover the costs.

Corporate fraud by Terminix caused multiple millions of dollars’ worth of termite damage in the Archdiocese of Mobile’s downtown cathedral and other properties, the church’s attorney in a lawsuit against the pest control company said.

On Thursday, the archdiocese announced it received $25.8 million in damages from a lawsuit against Terminix for failing to mitigate termite damage at a number of church-owned buildings in the Port City. The award included $8.6 million in punitive damages specifically for “extensive” damage to the Cathedral-Basilica of the Immaculate Conception, which is the archdiocese’s 176-year-old centerpiece house of worship.

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