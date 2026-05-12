Regions Arena

Weeks after the city of Mobile unveiled Regions Bank as the title sponsor of the Mobile Arena, records reveal the financial institution paid nearly $16 million for the naming rights, something officials did not want to say in April.

With much flourish and fanfare, Mayor Spiro Cheriogotis announced on Tuesday, April 7, the 298,000-square-foot entertainment complex rising from the rubble of the Mobile Civic Center will bear the name of Birmingham-based Regions Bank.

Email comments and news tips to kyle@lagniappemobile.com

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In
Purchase a Subscription