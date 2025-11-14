Barton Academy

Barton Academy for Advanced World Studies (Provided)

Barton Academy for Advanced World Studies has joined rare company in Alabama public education. The downtown Mobile school just posted a perfect 100 on the state’s 2025 school report card.

The school is the only secondary campus in Alabama to earn a perfect score on this year’s Alabama State Department of Education report cards, according to data released for the 2024–25 school year. The report places Barton, which educates Mobile County Public School students in grades six through nine — at 100 overall, with top marks in both academic achievement and academic growth.

