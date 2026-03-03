The final steel beam of the new Mobile Arena soared over the heads of onlookers and descended into place at the highest part of its roof Tuesday afternoon. Elected leaders and contractors signed the beam in a ceremony recognizing the project as halfway to completion.

As the sounds of construction buzzed around him, Mayor Spiro Cheriogotis said the 298,000-square-foot entertainment complex built where the Mobile Civic Center once stood is on track to open in early 2027, just in time for Mardi Gras. The completion of the arena’s steel frame and the installation of its highest point means the project is formally at its halfway point, he said.

