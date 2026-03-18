Mobile Constables

The number of constables in Mobile County — and the high cost of voting all 80 of them into office — could be sharply reduced if a local state representative’s legislation becomes law. Probate Judge Mark Erwin said the decrease is needed.

Rep. Napoleon Bracy, D-Saraland, introduced House Bill 500 in late February to change the number of constables Mobile County voters elect every four years. While there is currently one constable elected from each of the county’s 80 voting precincts, House Bill 500 seeks to change that to three constables elected from each of the county’s nine Alabama House of Representatives districts. If House Bill 500 becomes law, Mobile County would only vote 27 constables into office in 2028.

Email comments and news tips to kyle@lagniappemobile.com

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In