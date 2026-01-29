Rooney and Holt

(Left to right) Devinee Rooney and John Wesley Holt.

The deaths of two Mobile County teenagers are the motivation behind a law seeking to untangle how Alabama’s criminal code handles hit-and-run cases. One of the victim’s mothers said the current legal landscape actually incentives drivers to flee.

Rep. Margie Wilcox, R-Mobile, introduced House Bill 243 earlier this month to charge anyone accused of killing someone with a vehicle or boat while under the influence of alcohol or drugs with manslaughter, a felony that carries with it a jail sentence of up to 20 years. Current law charges such offenses as Class C felonies with jail terms of up to 10 years.

