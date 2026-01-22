slider-ARRA-Feature-Image-1024x426.jpg

Bishop State Community College (BSCC)

Federal and state agencies have taken over an investigation into a threat against Bishop State Community College suspected to have targeted Historically Black Colleges and Universities (HBCU) across the country.

Blake Brown, a spokesperson for the Mobile Public Safety Department, told Lagniappe during a phone call Thursday afternoon that city SWAT and other law enforcement resources were deployed to local Bishop State Community College campuses that morning, following the institution’s decision to move all class activity online.

