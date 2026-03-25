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Mobile Airport Authority Board Chairman Sandy Stimpson leads a meeting on Wednesday March 25, 2026.

A resignation letter from the now-former head of the Mobile Airport Authority was accepted Wednesday, with officials citing personal life and health concerns for the abrupt development, while simultaneously voting to approve undisclosed terms attached to the move.

During a special-called meeting Wednesday, the Mobile Airport Authority Board of Directors formally received a notice from its former executive director, Andy Wilson, that he would be leaving his post, which he has held since October 2024. They subsequently approved “negotiating final terms of departure” and then unanimously voted to name J. Adam Hays, the current planning and development engineering manager, to lead the quasi-governmental board in an acting capacity.

Email Scott Johnson at scott@lagniappemobile.com or call his desk, 251-445-8813.

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