Booker Drummond

(Left to right) U.S. Sen. Cory Booker and Mobile mayoral candidate Barbara Drummond

U.S. Senator Cory Booker joined a growing list of prominent Democrats who have endorsed Barbara Drummond’s campaign for Mobile mayor, saying in a Friday statement that Drummond has the experience needed to lead the Port City.

Following the examples set recently by Birmingham Mayor Randall Woodfin and former U.S. Secretary of Transportation Pete Buttigieg, Booker highlighted Drummond’s work in the Alabama House of Representatives as indicative of the leadership she will bring to Mobile, if she defeats fellow candidate Spiro Cheriogotis in the runoff election on Tuesday, Sept. 23. Booker specifically mentioned Drummond’s legislation to curb gun violence and her efforts to promote economic development with Airbus and at Bishop State Community College.

