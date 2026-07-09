Bridge and Bayway updated rendering

This rendering provided by the Alabama Department of Transportation in July 2026 shows what the Mobile River Bridge will look like once it is completed. 

Ballooning construction costs have caused the long-delayed, multi-billion dollar I-10 Mobile River Bridge and Bayway project to be split into two phases, with work finally slated to start before the year is out.

The Alabama Department of Transportation (ALDOT) announced Thursday the decades-old effort to improve Interstate 10 with a six-lane bridge over the Mobile River and a six-lane highway over Mobile Bay is moving forward with renewed support from local, state and federal officials. Because of increased building costs and unanticipated engineering challenges, the project will come to fruition in halves.

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