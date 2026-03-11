Mobile River Bridge and Bayway

Mobile River Bridge and Bayway (Courtesy of the Alabama Department of Transportation).

A recent meeting with the U.S. Department of Transportation has U.S. Sen. Katie Britt confident the long delayed, multi-billion dollar I-10 Mobile River Bridge and Bayway project is closer to breaking ground than ever.

Alabama’s junior member in the United States Senate sent a letter to Transportation Secretary Sean Duffy in January asking him to help the Alabama Department of Transportation work through “the remaining obstacles” that have kept the agency from breaking ground on a new, 215-foot-tall bridge over the Mobile River and a new, six-lane crossing for Interstate 10 over Mobile Bay.

Email comments and news tips to kyle@lagniappemobile.com

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In