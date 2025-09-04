Drummond Buttigieg

(Left to right) Mobile mayoral candidate Barbara Drummond and former U.S. Secretary of Transportation Pete Buttigieg

 Staff graphic

Former U.S. Secretary of Transportation Pete Buttigieg endorsed State Rep. Barbara Drummond in her race to become Mobile’s next mayor, saying in a statement the longtime Democratic lawmaker will provide the leadership the Port City deserves.

“Throughout my time in public service, from serving as mayor of my hometown in Indiana to serving the American people as Transportation Secretary, I have seen the power and importance of strong local leadership. That's why I am proud to support Barbara Drummond for mayor of Mobile,” Buttigieg said in a video statement. “From her work in City Hall to the Alabama State House, she has led and she has brought millions home for infrastructure, education and public safety. In this campaign, she has put forward a convincing agenda to tackle crime, to improve basic services and to grow opportunity in every neighborhood. Barabra believes in showing up, listening and delivering results.”

