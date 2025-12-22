Mobile Police MPD Blotter

Mobile police collected illegal card skimming devices from a handful of bargain stores around the Port City over the weekend. Now, the U.S. Secret Service will continue the investigation.

MPD spokesman Blake Brown wrote in an email Monday afternoon that officers received multiple complaints about credit and debit card “skimmers” at six Family Dollar stores and the Dollar Tree at 410 Bel Air Boulevard since Friday, Dec. 19.

Email comments and news tips to kyle@lagniappemobile.com

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In