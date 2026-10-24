The Carnival Spirit in Mobile.

The Carnival Spirit in Mobile.

The final cruising season before year-round Carnival sailings return to Mobile begins this weekend.

At 9:30 a.m. Saturday, the Carnival Spirit will dock in the Port City for six months of cruises around the Caribbean, according to a news release from the city of Mobile. City representatives and Visit Mobile officials are set to welcome the vessel’s return at the cruise terminal.

Email comments and news tips to kyle@lagniappemobile.com

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(2) comments

WilliamBrue
William Bruce

Trusting Carnival's announcements is like believing all of President Trump's statements are true. The actions of both have proven otherwise.

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GboyBama
Greg Sirmon

I saw the boat in port this morning. We're cruising on it in November and always love a Mobile Carnival cruise.

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