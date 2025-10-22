Carnival Cruise Ship
City of Mobile

Carnival Cruise Lines announced Wednesday year-round cruising from Mobile will begin in May 2027. Would-be cruisers need only listen to a song The Beach Boys released in the 80s to get an idea of the Caribbean destinations they might visit.

On May 15, 2027, the Carnival Valor will offer a myriad of six-day, eight-day and 14-day voyages from Mobile to the Bahamas, Jamaica, Colombia, Panama, Mexico, Aruba, Curacao, Puerto Rico, the Dominican Republic and the U.S. Virgin Islands, according to a Wednesday statement.

Email comments and news tips to kyle@lagniappemobile.com

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In